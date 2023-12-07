Развлечение в каникулы: фермер учит сыновей ремонтировать старые тракторы и грузовики

Этому автогрейдеру больше 70 лет, и последние десять он просто ржавел в гараже. Но теперь снова..
Дата загрузки: 2023-12-07
Мужчина предложил им отремонтировать старую технику во время каникул.
[Ричард Халлетт, фермер]:
«Они думали, что я шучу. Не верили, что эта машина ещё может работать».
Сыновья починили двигатель, привели в порядок другие механизмы, и автогрейдер вернулся в строй. Свалка ему больше не грозит.
[Ричард Халлетт, фермер]:
«Это хороший поступок. И машина не осталась вечно ржаветь, и мальчики поработали и развлеклись».[Джордж Халлет, сын фермера]:
«Это здорово, лучше, чем что-либо другое». [Гарри Халлетт, сын фермера]:
«Приятно, видеть, как снова работает старая техника, которая просто стояла».
Сыновья фермера также отремонтировали трактор 60-х годов и старый грузовик, который когда-то перевозил по семь тонн зерна.
Юные мастера говорят, что получают полезные навыки.
[Джордж Халлет, сын фермера]:
«(Мы научились) находить поломки в двигателе и понимать, что нужно заменить».
Соседи считают такое воспитание правильным.
[бывший механик]:
«Хорошо, что молодёжь интересуется старой техникой». [бывший механик]:
«Думаю, у них всё будет хорошо. Они получат опыт».
Ну а фермер и его сыновья планируют и дальше ремонтировать давно списанные со счетов машины.
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