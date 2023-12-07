Развлечение в каникулы: фермер учит сыновей ремонтировать старые тракторы и грузовики

Этому автогрейдеру больше 70 лет, и последние десять он просто ржавел в гараже. Но теперь снова..

Этому автогрейдеру больше 70 лет, и последние десять он просто ржавел в гараже. Но теперь снова на ходу. А вернули его к жизни трое сыновей фермера Ричарда Халлетта с австралийского острова Тасмания.

Мужчина предложил им отремонтировать старую технику во время каникул.

[Ричард Халлетт, фермер]:

«Они думали, что я шучу. Не верили, что эта машина ещё может работать».

Сыновья починили двигатель, привели в порядок другие механизмы, и автогрейдер вернулся в строй. Свалка ему больше не грозит.

[Ричард Халлетт, фермер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это хороший поступок. И машина не осталась вечно ржаветь, и мальчики поработали и развлеклись». [Джордж Халлет, сын фермера]:

«Это здорово, лучше, чем что-либо другое». [Гарри Халлетт, сын фермера]:

«Приятно, видеть, как снова работает старая техника, которая просто стояла».

Сыновья фермера также отремонтировали трактор 60-х годов и старый грузовик, который когда-то перевозил по семь тонн зерна.

Юные мастера говорят, что получают полезные навыки.

[Джордж Халлет, сын фермера]:

«(Мы научились) находить поломки в двигателе и понимать, что нужно заменить».

Соседи считают такое воспитание правильным.

[бывший механик]:

«Хорошо, что молодёжь интересуется старой техникой». [бывший механик]:

«Думаю, у них всё будет хорошо. Они получат опыт».

Ну а фермер и его сыновья планируют и дальше ремонтировать давно списанные со счетов машины.

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