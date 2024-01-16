Пять тысяч тракторов и грузовиков почти парализовали движение в центре Берлина. У Бранденбургских ворот собрались 10..

Немецкие фермеры приехали на протест в Берлин на тракторах

Пять тысяч тракторов и грузовиков почти парализовали движение в центре Берлина. У Бранденбургских ворот собрались 10 000 фермеров со всей Германии. Недельный протест немецких аграриев достиг кульминации.

Они выступают против планов правительства отменить налоговые льготы, а также субсидии на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники, которые выделяют уже 70 лет. Об этих планах стало известно в декабре. Меры призваны сэкономить бюджетные деньги.

Протесты вынудили правительство пойти на некоторые уступки. В частности, оно пообещало сокращать субсидии на топливо постепенно, а не отменять сразу.

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Перед фермерами выступил министр финансов Германии.

[Кристиан Линднер, министр финансов Германии]:

«Сейчас я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета. Но мы можем вместе бороться за то, чтобы у вас было больше свободы и вашу работу больше уважали».

Впрочем, фермеров такой ответ не устраивает.

[Йоахим Руквид, глава Союза фермеров Германии]:

«Если правительство отменит план по повышению налогов, мы уберём тракторы с улиц. Пока этого не произойдёт, мы продолжим использовать конституционное право на демонстрации».

Между тем фермеры считают, что протестуют ради благополучия всех немцев.

[Людвиг Юргенс, фермер из Мекленбурга]:

«Немецкие фермеры устанавливают самые высокие стандарты в ЕС. У нас самые высокие стандарты, и поэтому мы делаем продукты питания высочайшего качества. Нам не нравятся импортные продукты, за качеством которых следят хуже. Мы требуем равной конкуренции». [Даниэль Лоренц, фермер из Саксонии]:

«Первым делом наше правительство должно поскорее уйти в отставку. Нужны новые выборы, поскольку нынешние власти не умеют управлять экономикой и разрушают её».

Правительство Германии вынуждено экономить средства, поскольку ранее Федеральный конституционный суд запретил тратить из бюджета 60 миллиардов евро. Эти деньги были взяты в кредит во время пандемии, но их не израсходовали. По мнению суда, правительство не имеет права распоряжаться ими по своему усмотрению. Отмена льгот и субсидий для фермеров помогла бы экономить 480 миллионов евро в год.

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