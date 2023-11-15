Шоу огней и света традиционно открылось в ботаническом саду Лондона

Ежегодное шоу рождественских огней представили в Лондонских ботанических садах Кью. Совершенно новые инсталляции включают светящиеся цветы..
Дата загрузки: 2023-11-16
Совершенно новые инсталляции включают светящиеся цветы высотой в три метра, каскадные фонари, подвешенные к кронам деревьев, и один из самых длинных световых туннелей, когда-либо представленных на Рождество в Кью.[Дайре Басра, сотрудница ботанического сада]:
«В этом году, как и каждый год, мы очень усердно работали, чтобы создать что-то совершенно новое и свежее. Этому шоу уже одиннадцать лет, и каждый год мы ищем что-то интересное для всех наших посетителей».
В целом в садах установили 22 инсталляции. Восемь из них – совершенно новые.
Это и поле мигающих фонариков, и арки из новогодних игрушек, и композиции на деревьях в виде снежинок. И, конечно, посетителей уже встречает весёлый Санта-Клаус.[Дайре Басра, сотрудница ботанического сада]:
«В это вкладывают много креатива. Сначала световое шоу проектируют, затем мы берём каждую отдельную инсталляцию и тщательно её прорабатываем».
А самое грандиозное лазерное шоу каждый год проходит над озером перед Пальмовым домом.
Комплекс ботанических садов и оранжерей занимает 132 гектара. Сады были созданы в 1759 году. Ежегодно их посещает более миллиона человек.
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