Детёныш панды в Московском зоопарке подрастает

Уже месяц исполнился детёнышу панды, родившемуся в Московском зоопарке. Зоологи определили, что это самка. Она весит..

Уже месяц исполнился детёнышу панды, родившемуся в Московском зоопарке. Зоологи определили, что это самка. Она весит килограмм 300 граммов. При рождении весила всего 150. В длину детёныш вырос почти до 37 сантиметров. По словам ветеринаров, медвежонок абсолютно здоров.

Маму малышки зовут Диндин, папу – Жуи. Они живут в Московском зоопарке с 2019 года. Это их первый детёныш. Он также стал первым детёнышем большой панды, родившимся в России.

Примечательно и то, что мама и папа довольно молодые. Диндин шесть лет, а Жуи – семь. Обычно детёныши у больших панд появляются в 8-10 лет, но в неволе это может происходить раньше. К тому же в зоопарке постарались создать наилучшие условия.

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Для Диндин и Жуи построили большой комплекс. Он состоит из двух открытых вольеров и двух закрытых павильонов. Также у бамбуковых медведей есть берлоги и даже водоёмы.

Пока Диндин вместе с детёнышем живёт отдельно. Малышке выберут имя, когда ей исполнится 100 дней.

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