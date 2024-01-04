Четырёхмесячный детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, наконец-то получил имя. Самку назвали Катюша. Имя означает «вечно..

Маленькой панде в зоопарке Москвы дали имя, а в Южной Корее представили панд-близнецов

Четырёхмесячный детеныш панды, родившийся в Московском зоопарке, наконец-то получил имя. Самку назвали Катюша. Имя означает «вечно чистая». За него проголосовали тысячи пользователей в ходе онлайн-голосования.

Это первая панда, родившаяся на территории России.

Она появилась на свет в конце августа 2023 года от пары больших панд – Жу И и Дин Дин. Они прибыли в зоопарк из Китая в апреле 2019 года.

По состоянию на 3 января вес Катюши составил 8 килограммов 670 граммов, а длина – почти 80 сантиметров.

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Прибытие панд в Москву произошло после многих лет сотрудничества с заповедником больших панд в китайском Чэнду.

Между тем, южнокорейский зоопарк в среду представил новых панд-близнецов.

Детеныши Жуй Бао и Хуэй Бао отмечают полгода с момента рождения в парке развлечений «Эверлэнд» в Йонъине, к югу от Сеула.

По словам представителей парка, каждое утро они будут показываться перед публикой со своей мамой только по несколько часов. Это поможет им адаптироваться.

[Кан Чер Вон, работник зоопарка]:«Близнецы Жуй Бао и Хуэй Бао сегодня отмечают свой 180-дневный юбилей. Их кормила мать, и они достигли стадии, когда могут достаточно хорошо ходить и следовать за матерью».

Самки родились в парке развлечений в июле. У них есть старший брат Фу Бао, который появился на свет в 2020 году. Он стал первой пандой, родившейся в Южной Корее.

Отметим, что Китай предоставляет своих панд не бесплатно и только в аренду на 10 лет. По истечению этого срока бамбуковых медведей либо возвращают, либо продлевают контракт. При этом все детёныши, родившиеся в зоопарках по всему миру, считаются собственностью Пекина. Когда они достигают определённого возраста, их обязаны отправить в Китай.

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