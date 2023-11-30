Великобритания прощается с единственной парой больших панд

Гости Эдинбургского зоопарка в Шотландии прощаются с большими пандами. Ян Гуан и Тянь Тянь готовятся к..

Гости Эдинбургского зоопарка в Шотландии прощаются с большими пандами. Ян Гуан и Тянь Тянь готовятся к возвращению в Китай. В этом году истекает срок их аренды. Это единственная пара бамбуковых медведей в Великобритании.

Последние несколько недель сотрудники зоопарка готовят питомцев к долгому путешествию – панды привыкают к клеткам. Возвращение запланировано на начало декабря.

Ян Гуан и Тянь Тянь прибыли в Эдинбургский зоопарк в 2011 году. Через десять лет срок аренды продлили ещё на два года. За 12 лет сотрудники зоопарка провели много экспериментов, результаты которых помогут лучше заботиться о пандах.

Эти млекопитающие из семейства медвежьих считаются уязвимым видом, а до 2017 года им угрожало исчезновение. Большие панды обитают в горных регионах центрального Китая. По мнению учёных, в дикой природе осталось чуть более 2000 этих животных.

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В китайской провинции Сычуань находится заповедник большой панды. Он занимает территорию в 900 тысяч гектаров. В 2006 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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