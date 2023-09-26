Франция выведет войска из Нигера, но будет поддерживать свергнутого там президента

Франция и дальше будет поддерживать свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом сказала министр иностранных дел..
Дата загрузки: 2023-09-27
[Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции]:
«Решение, о котором объявили вчера вечером, не ставит под сомнение позицию Франции по поддержке президента Базума. Мы выступаем за возвращение к конституционному порядку в Нигере при полной поддержке ЭКОВАС».
Франция также отзовёт из Нигера своего посла. Последние недели он прятался в дипмиссии в столице Нигера после того, как истёк крайний срок, установленный военными для его отъезда.
Хунта, которая захватила власть в Нигере в результате переворота, требовала от дипломата покинуть страну. Этого же добивались и антифранцузские демонстранты.
Макрон отказался признать легитимность правительства военных после того, как они в июле совершили госпереворот. Он называет законным президентом Базума, который до сих пор находится в руках армии.
[Анелиза Бернар, аналитик]:
«Франция уже покинула Мали и Буркина-Фасо, поэтому, когда хунта в Нигере потребовала, чтобы Франция также покинула Нигер, я думаю, что это была своего рода бомба замедленного действия с точки зрения того, когда это на самом деле должно было произойти».
Нигер был ключевым союзником Запада в борьбе с джихадистами в регионе Сахеля, которые пришли из Мали и в последнее десятилетие распространили своё влияние. Переворот усложнит эти усилия.
[Анелиза Бернар, аналитик]:
«Я думаю, что эти страны столкнутся с огромным вакуумом безопасности. Мы уже как бы получаем предварительный обзор того, что может произойти в Нигере, учитывая то, что происходит прямо сейчас в Мали. Я думаю, что нам следует ожидать значительного распространения джихадистской экспансии».
Это был седьмой военный переворот для Западной и Центральной Африки с 2020 года.
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