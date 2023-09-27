Пожар на свадьбе: в Ираке на праздничной вечеринке сгорело более 100 человек

Страшной трагедией обернулось христианское свадебное торжество в Ираке. В зале мероприятия, где находились сотни гостей, вспыхнул пожар. Подтверждена гибель 114 человек. Ещё около 200 пострадали. Их отправили в больницу.

[пострадавший]:

«В зале было 800-900 человек. Под завалами всё ещё люди, но они, наверное, превратились в пепел. Не думаю, что кто-то выжил. Остальных мы вытащили. Среди погибших – все: мужчины, женщины и дети». [Амир, родственник пострадавших]:

«Мне позвонили и сказали, что 22 члена моей семьи получили ожоги. Я приехал сюда их искать. Как только нашёл, их перевели в Мосул, поскольку они в критическом состоянии».

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В районе Хамдания провинции Ниневия проживают, в основном, христиане. Он находится недалеко от Мосула, примерно в 330 километрах от Багдада.

Пожар начался около одиннадцати вечера.

[пострадавший]:

«Молодые собирались исполнить медленный танец и зажгли фейерверк. Он попал в потолок, и тот загорелся. Огонь охватил весь зал за несколько секунд».

Иракские СМИ сообщают, что облицовка в помещении была из легко воспламеняющихся материалов, которые в стране запрещены.

Это последняя из трагедий, которые обрушились на местную христианскую общину за последние два десятилетия. Иракские христиане много лет подвергались нападениям со стороны исламистских боевиков. Ниневийские равнины шесть лет назад освободили от «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Некоторые города региона до сих пор в руинах и лишены базовых услуг. Много христиан уехали жить в Европу, Австралию и США.

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