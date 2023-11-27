Первый в мире заповедник кашалотов создадут у берегов Доминики в Карибском море

Первый в мире заповедник для кашалотов создадут в Доминике в Карибском море. Он охватит акваторию площадью..
Дата загрузки: 2023-11-28
Доминика – одно из немногих мест в мире, где кашалоты есть в течение всего года.
[Энрик Сала, исследователь]:
«Последние 20 лет у берегов Доминики становится всё меньше кашалотов. Причина в деятельности человека, которая вредит китам не только здесь, но и в других местах; также опасны столкновения с кораблями, шумовое загрязнение, пластиковые отходы и рыболовные снасти. Заповедник предоставит кашалотам убежище, ведь им угрожает исчезновение».
Кашалоты – крупнейшие представители зубатых китов. Самцы вырастают до 18-20 метров и весят до 40 тонн. Самки почти вдвое меньше. Эти животные обладают самым большим мозгом на планете. Он может весить почти 8 килограммов.
Кашалоты питаются в основном головоногими моллюсками, в том числе гигантскими кальмарами, которые живут на большой глубине. Уникальное строение организма этих китообразных позволяет им нырять на глубину до двух километров и проводить под водой до полутора часов.
[Шейн Геро, исследователь]:
«Они ныряют глубже, чем современные атомные подводные лодки. Причём делают это, неся вглубь самый большой мозг на планете – самый большой из всех, когда-либо существовавших».
Кашалоты играют важную роль в жизни океана. Их экскременты способствуют росту фитопланктона, который поглощает углекислый газ из воды. Исследователи подсчитали, что 250 кашалотов могут способствовать поглощению 4000 тысяч тонн углерода в год. Такое же количество СО2 поглощает лес площадью 70 квадратных километров.
В рамках проекта создадут специальную судоходную магистраль, чтобы избежать столкновений китов с кораблями. Этот путь также будет пролегать вдали от мест рыбной ловли, а значит станет меньше порванных сетей.
Затраты на содержание заповедника планируют возмещать за счёт развития туризма. Гостям острова предложат наземные и подводные экскурсии, во время которых можно будет увидеть кашалотов.
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