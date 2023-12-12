Благородная пинна возвращается на дно моря у побережья Хорватии

Место большого скопления благородных пинн нашли у берегов Хорватии. Этот огромный моллюск находится на грани исчезновения из-за паразитов. До недавнего времени хорватские учёные знали о десяти выживших особях в этом уголке Адриатики. [Сандро Дуймович, сотрудник природоохранного агентства]:«В прошлом году зимой в этом месте во Врсаре обнаружили около 20 благородных пинн. Новость звучала невероятно. Мы подумали, что это невероятно. Тогда мы знали, может, о десяти живых пиннах на всю Адриатику. А тут в одном месте их было 20».

Пока учёным известно только два места в Средиземноморье, где обитает большое количество благородных пинн.

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[Сандро Дуймович, сотрудник природоохранного агентства]:«Мы знаем, что в Испании их больше, но в одном месте. В Италии их тоже больше в одном месте. Но в остальном Средиземноморье их либо нет, либо у нас просто не хватает данных во востоку и югу моря. Их нет в Греции и во Франции. Эти страны лишились благородных пинн».

В Средиземном море из-за паразитов погибло 99% благородных пинн.

[Николина Примате, биолог]:«Мы держим их здесь, чтобы обеспечить им максимально чистую окружающую среду. В Аквариуме мы используем обработанную ультрафиолетом и отфильтрованную воду. То есть паразиты гаплоспоридии не смогут проникнуть в наши системы».

Раковины этих моллюсков могут достигать 120 сантиметров в длину. Они играют роль фильтров морской воды.

[Николина Примате, биолог]:«Здесь, в Истрии, три недели назад обнаружили 81 особь благородной пинны. Пять из них за это время умерли. Осталось 76. Это много по сравнению с десятью пиннами, найденными в Средиземноморье в этом году».

Учёные отмечают, что пока слишком рано говорить о возвращении благородной пинны на дно Средиземного моря. Однако правительство Хорватии финансирует дальнейшие исследования.

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