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Сотни нидерландцев искупались в Северном море в честь Нового года

Сотни нидерландцев искупались в Северном море в честь Нового года

Сотни людей бесстрашно бегут к Северному морю, чтобы окунуться в холодную воду. Температура воздуха – восемь..

Дата загрузки: 2024-01-02

Сотни нидерландцев искупались в Северном море в честь Нового года
Сотни людей бесстрашно бегут к Северному морю, чтобы окунуться в холодную воду. Температура воздуха – восемь градусов. Но это никого не останавливает. Такие новогодние заплывы уже стали традицией в Нидерландах.

Это погружение устроили в Зандворте, расположенном примерно в 30 километрах от Амстердама.

Традиция заплывов в ледяном море в первый день нового года зародилась в Канаде. Там в 1920 году в Ванкувере организовали мероприятие, которое назвали «погружением с полярными медведями».

Через 40 лет такой же заплыв прошёл в Зандворте. Позже подобные погружения стали устраивать и на морском курорте Схевенинген в Гааге.

В первые годы участников было немного, но в 90-х число желающих начать новый год заплывом стало быстро расти. Теперь погружения проходят в разных городах Нидерландов. В этом году поучаствовали десятки тысяч людей.
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