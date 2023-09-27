Дональд Трамп отрицает обвинения в мошенничестве

Суд штата Нью-Йорк постановил, что бывший президент США Дональд Трамп и его компания виновны в мошенничестве...

Суд штата Нью-Йорк постановил, что бывший президент США Дональд Трамп и его компания виновны в мошенничестве. Иск подала Генеральная прокуратура Нью-Йорка во главе с прокурором-демократом Литицией Джеймс.

Судья постановил, что экс-глава Белого дома и Trump Organization обманули банки, страховщиков и других, предположительно переоценив активы и преувеличив капитал в документах, использованных для заключения сделок и обеспечения финансирования. Это якобы позволило им получить более выгодные условия по банковским кредитам и страхованию.

Решение аннулировало бизнес-сертификаты президента Трампа. В течение десяти дней бывший президент и другие ответчики должны найти трёх независимых экспертов для ликвидации корпораций, включая Trump Organization.

Бывший президент и его адвокаты отрицают правонарушения по этому делу. Они говорят, что дело «вырвано из контекста» и сводится к привлечению к ответственности за участие в успешных деловых операциях.

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Это гражданское дело – одна из нескольких юридических проблем, с которыми сталкивается президент Трамп примерно за год до выборов 2024 года. Опросы показывают, что он самый вероятный кандидат от Республиканской партии, и опережает губернатора Флориды Рона Десантиса примерно на 50 процентных пунктов.

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