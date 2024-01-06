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Рыбака спасли после 23 часов в открытом море без спасательного жилета

Рыбака спасли после 23 часов в открытом море без спасательного жилета

Этот рыбак чудом выжил после того, как случайно упал в воду со своей лодки у берегов..

Дата загрузки: 2024-01-06

Рыбака спасли после 23 часов в открытом море без спасательного жилета
Этот рыбак чудом выжил после того, как случайно упал в воду со своей лодки у берегов Новой Зеландии. Он рыбачил один. Пытался догнать лодку, но не смог.

[Уилл Франсен, рыбак]:
«Это как выиграть в лотерею. Я благодарен за то, что жив. Не думал, что окажусь здесь».

Уилл Франсен провёл в открытом море 23 часа, прежде чем его заметило рыбацкое судно. Говорит, что ему повезло, ведь увидеть его смогли только благодаря отблеску его наручных часов.

[Уилл Франсен, рыбак]:
«Это всё, что у меня было. Я попытался поднять часы, чтобы подать сигнал лодке. Но я сразу уходил под воду, и тогда вряд ли бы что-нибудь увидели. Они даже не увидели бы руки».

А это один из трёх рыбаков, который спас Уилла в 55 километрах от Северного острова страны.

[Джеймс Макдоннелл, рыбак]:
«Я спросил, что там такое? Может, подойти посмотреть? Они ответили, что да, давай посмотрим».

Когда Уилл был в воде, к нему подплывала акула.

[Уилл Франсен, рыбак]:
«Меня навестила акула. Она подплыла, осмотрела меня и к счастью решила, что я не вкусный».

Уилл говорит, что теперь собирается усовершенствовать страховочные тросы на лодке. Правда, своё рыбацкое судно ему ещё предстоит отыскать в открытом море.
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