Рождественские ярмарки в Загребе привлекают туристов со всего мира

Праздничная атмосфера окутала весь Загреб. Столица Хорватии сверкает огнями и манит туристов и местных жителей сказочными рождественскими ярмарками. Их здесь целых семь, и ни одна не похожа на другую.

Над площадью Бана Йосипа Елачича витает аромат имбирных пряников и жареных каштанов. Здесь также можно попробовать блюда национальной кухни: сарму – мясной фарш с рисом, завёрнутый в капустные листья, и фритуле – маленькие пончики, посыпанные сахарной пудрой и политые шоколадом.

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[Кэролайн, туристка из США]:«Мне очень нравится. Здесь красиво. Такого я никогда не видела. Мне нравятся все блюда, а украшения просто прекрасные. Было так волнующе, когда здесь зажгли все гирлянды».

На рождественских ярмарках также продают сувениры ручной работы, включая ёлочные игрушки. По вечерам проходят концерты и выступления уличных цирковых артистов. Ещё одно развлечение – ледовый каток на площади короля Томислава. Это один из самых больших открытых катков в Европе.

Загреб несколько лет подряд получал титул города с лучшими рождественскими ярмарками в ЕС.

[Мишель, туристка из США]:«Здесь очень красиво. Я просто гуляю, осматриваю все киоски, смотрю на еду и напитки. Всё замечательное. Думаю, это своего рода современный взгляд на рождественские ярмарки. Я понимаю, почему Загреб получил много наград».

Рождественские ярмарки во многих городах Европы работают до 25 декабря. Но в Загребе они открыты до 10 января. Кроме того, в центре хорватской столицы много пешеходных улиц. Всё это, включая низкие цены, привлекает много туристов из разных стран.

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