Биг-Бен, парламент и луноход: выставка необычных тортов проходит в Индии

Хотите съесть кусочек нового здания парламента Индии или попробовать на вкус лондонский Биг-Бен? Эти скульптуры полностью..
Дата загрузки: 2023-12-21
[Говтхам, организатор выставки]:
«Наша главная модель – здание парламента. Это торт. Всё съедобно – от пола до эмблемы сверху. Всё сделано из муки и королевской глазури».
Торт в виде здания парламента весит десять тонн. Его высота – 2,7 метра, ширина – более 14.
В числе экспонатов – копия лунохода «Чандраян-3». Летом этого года он полетел в космос и достиг спутника Земли.
На выставке также представили скульптуры национального героя Шиваджи и богини Дурги, а также свадебные торты.
[участник выставки]:
«В этом году наша семья испекла свадебный торт. В него входят 13 фигур. Они сделаны из сахара. Его потребовалось почти 400 килограммов. И только члены семьи работали над проектом. Этот торт делали около трёх месяцев».
Выставка тортов в Бангалоре проходит в 49-й раз. Она завершится 1 января.
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