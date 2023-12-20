Хотите съесть кусочек нового здания парламента Индии или попробовать на вкус лондонский Биг-Бен? Эти скульптуры полностью..

Биг-Бен, парламент и луноход: выставка необычных тортов проходит в Индии

[Говтхам, организатор выставки]:

«Наша главная модель – здание парламента. Это торт. Всё съедобно – от пола до эмблемы сверху. Всё сделано из муки и королевской глазури».

Хотите съесть кусочек нового здания парламента Индии или попробовать на вкус лондонский Биг-Бен? Эти скульптуры полностью съедобны. Их сделали для ежегодной выставки тортов в индийском Бангалоре.

Торт в виде здания парламента весит десять тонн. Его высота – 2,7 метра, ширина – более 14.

В числе экспонатов – копия лунохода «Чандраян-3». Летом этого года он полетел в космос и достиг спутника Земли.

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На выставке также представили скульптуры национального героя Шиваджи и богини Дурги, а также свадебные торты.

[участник выставки]:

«В этом году наша семья испекла свадебный торт. В него входят 13 фигур. Они сделаны из сахара. Его потребовалось почти 400 килограммов. И только члены семьи работали над проектом. Этот торт делали около трёх месяцев».

Выставка тортов в Бангалоре проходит в 49-й раз. Она завершится 1 января.

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