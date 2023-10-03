Нобелевскую премию по медицине дали за разработку РНК-вакцин, которыми прививали от COVID

Венгерская исследовательница Каталин Карико и американский учёный Дрю Вайсман в этом году получат Нобелевскую премию по..

Венгерская исследовательница Каталин Карико и американский учёный Дрю Вайсман в этом году получат Нобелевскую премию по медицине и физиологии. Их удостоили награды за открытие нового типа РНК-вакцины. Именно она легла в основу препаратов, которыми сегодня вакцинируют от COVID-19.

Как сказали в Нобелевском комитете, лауреаты внесли вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из величайших угроз здоровью человека в современной истории. Предполагается, что за два с половиной года пандемии коронавируса РНК-вакцины помогли спасти миллионы жизней.

Оба исследователя работают в американском Университете Пенсильвании. Рассказывают, что впервые встретились в очереди к копировальному аппарату.

[Каталин Карико, лауреат Нобелевской премии по медицине]:

«Дрю интересовался РНК, я тоже была здесь в 1997 году, уже восемь лет, и работала над созданием матричной РНК. Я похвасталась, что занимаюсь РНК, а Дрю интересовался вакцинами. И так началось наше сотрудничество». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Всё это время мы работали бок о бок, потому что не могли получить финансирование, не могли сделать публикации, не могли привлечь внимание к РНК. Клинические испытания провалились, и почти все от этого отказались. Но Кэти не сдавалась. Последние 20 лет мы работали вместе, чтобы выяснить, как заставить вакцину работать».

У РНК-вакцин по сравнению с традиционными аналогами есть ряд преимуществ. Они не содержат сам патоген, то есть заразиться после прививки или во время разработки препарата невозможно. Иммунитет от РНК-вакцины считается более стойким. Более того, разработать новые препараты по этой технологии можно в рекордные сроки.

С 1901 года было присуждено 112 Нобелевских премий по медицине. Лауреатами стало 224 человека.

В этом году денежный приз составляет 11 миллионов шведских крон. Это около миллиона долларов США.

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