Лауреатом Нобелевской премии мира стала заключённая иранская активистка

«Женщины. Жизнь. Свобода». С таких слов глава норвежского Нобелевского комитета начала объявлять имя лауреата премии мира...

[Берит Рейс-Андерсен, глава норвежского Нобелевского комитета]:

«Её отважная борьба принесла ей много потерь. В целом власти арестовывали её 13 раз, осуждали пять раз и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Когда я это говорю, госпожа Мохаммади находится в тюрьме».

«Женщины. Жизнь. Свобода». С таких слов глава норвежского Нобелевского комитета начала объявлять имя лауреата премии мира. Это слоган движения, которое основала иранская активистка Наргиз Мохаммади. Именно она стала лауреатом престижной награды.

Нобелевский комитет заявил, что эта награда также отмечает вклад сотен тысяч людей, которые выступают против дискриминации в Иране и угнетения женщин. Он также призвал власти Ирана освободить Мохаммади.

Сегодня иранка отбывает сроки сразу по нескольким приговорам в тюрьме Тегерана. Обвинения, по которым её осудили, включают распространение пропаганды против государства. На свободе она занималась защитой прав женщин и добивалась отмены смертной казни в стране.

[Наргиз Мохаммади, иранская активистка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Надеюсь, что однажды смогу сказать вам, что казни в Иране прекратились, и что женщины в моей стране имеют свои права, и что у нас в Иране лучшая ситуация с правами человека. Моя цель – достичь мира и соблюдения прав человека, и я полна решимости сделать ещё больше».

Мохаммади стала 19-й женщиной, получившей Премию мира за 122 года существования награды.

Ей положена сумма в миллион долларов. Премию вручают в Осло 10 декабря.

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