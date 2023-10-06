Лауреатом Нобелевской премии мира стала заключённая иранская активистка

«Женщины. Жизнь. Свобода». С таких слов глава норвежского Нобелевского комитета начала объявлять имя лауреата премии мира...
Дата загрузки: 2023-10-07
[Берит Рейс-Андерсен, глава норвежского Нобелевского комитета]:
«Её отважная борьба принесла ей много потерь. В целом власти арестовывали её 13 раз, осуждали пять раз и приговорили в общей сложности к 31 году тюремного заключения и 154 ударам плетью. Когда я это говорю, госпожа Мохаммади находится в тюрьме».
Нобелевский комитет заявил, что эта награда также отмечает вклад сотен тысяч людей, которые выступают против дискриминации в Иране и угнетения женщин. Он также призвал власти Ирана освободить Мохаммади.
Сегодня иранка отбывает сроки сразу по нескольким приговорам в тюрьме Тегерана. Обвинения, по которым её осудили, включают распространение пропаганды против государства. На свободе она занималась защитой прав женщин и добивалась отмены смертной казни в стране.
[Наргиз Мохаммади, иранская активистка]:
«Надеюсь, что однажды смогу сказать вам, что казни в Иране прекратились, и что женщины в моей стране имеют свои права, и что у нас в Иране лучшая ситуация с правами человека. Моя цель – достичь мира и соблюдения прав человека, и я полна решимости сделать ещё больше».
Мохаммади стала 19-й женщиной, получившей Премию мира за 122 года существования награды.
Ей положена сумма в миллион долларов. Премию вручают в Осло 10 декабря.
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