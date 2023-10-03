Верховный суд США отклонил требование лишить Трампа возможности баллотироваться в 2024 году

Верховный суд США 2 октября отказался рассматривать возможность отстранить экс-президента Дональда Трампа от участия в президентских выборах 2024 года.

Иск подал кандидат на выдвижение в президенты от Республиканской партии Джон Энтони Кастро. Он заявил, что Трамп якобы оказывал помощь преступникам, захватившим Капитолий 6 января 2021 года.

Кастро опирался на 14-ю поправку конституции США. В ней говорится, что любой чиновник лишается права занимать государственные должности, если участвует в восстании или мятеже или оказывает помощь повстанцам.

Суд отклонил иск без каких-либо комментариев.

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14-ю поправку приняли в середине XIX века. Её применяли всего два раза против бывших конфедератов.

Между тем, Дональд Трамп предстал перед судом Нью-Йорка по гражданскому делу о мошенничестве.

Член Демократической партии Летиция Джеймс в своём иске обвинила экс-президента, его сыновей и сотрудников в том, что они якобы многие годы завышали стоимость холдинга Trump Organization, чтобы получать более выгодные условия по кредитам и страховке.

Во время заседания Трамп обрушился с критикой на судью и прокурора и назвал процесс «охотой на ведьм». Он также сказал, что судью нужно лишить его должности.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Не было проблем. Всё было идеально. Никакого преступления. Преступление совершают против меня, потому что у нас есть коррумпированный окружной прокурор. У нас есть коррумпированный генеральный прокурор. И всё это исходит от Министерства юстиции США в Вашингтоне, потому что я лидирую, опережая Байдена на десять пунктов, и я опережаю кандидатов от республиканцев на 50 или 60 пунктов».

Стоит отметить, что судья Артур Энгорон уже признал Трампа виновным в мошенничестве. Теперь заседание будет сосредоточено на том, какое экс-президент должен понести наказание.

Тюремный срок ему не грозит. Однако прокурор добивается для Трампа штрафа в размере 250 миллионов долларов и запрета на ведение бизнеса в Нью-Йорке.

Дело может затянуться на месяцы и вряд ли повлияет на процесс выдвижения Дональда Трампа на второй президентский срок.

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