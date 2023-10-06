Нобелевскую премию по литературе получит норвежский писатель и драматург Юн Фоссе

Нобелевскую премию по литературе 2023 года присудили норвежскому писателю и драматургу Юну Фоссе. Как сказал постоянный..

Нобелевскую премию по литературе 2023 года присудили норвежскому писателю и драматургу Юну Фоссе.

Как сказал постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм во время объявления, Фоссе в своём творчестве «заставляет звучать то, что невозможно выразить словами».

Другой член Академии Андерс Ольссон отметил, что автор выражает это в своих пьесах, прозе и поэзии на своём собственном языке.

[Андерс Ольссон, член Шведский академии]:

«Он всё время пытается раскрыть базовые человеческие эмоции и переживания, которые появляются ещё у детей: вопрос смерти, вопрос о смысле жизни».

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Фоссе родился в 1959 году в Хёугесунне на западном побережье Норвегии. Его считают одним из самых популярных драматургов в мире, но его творчество охватывает множество жанров, включая пьесы, романы, сборники стихов, эссе, детские книги и переводы.

Сам автор сказал, что был «ошеломлен и несколько напуган» этой наградой.

[Юн Фоссе, лауреат Нобелевской премии по литературе]:

«Всё будет как раньше. Я абсолютно уверен. Писательство – это образ жизни. Я начал, когда мне было 12, а сейчас мне 64. Я пишу уже много лет, и всё больше и больше это становится необходимостью. Если мне не о чем писать, я не знаю, что делать. Пока я буду писать достаточно хорошо для того, чтобы это было опубликовано, я буду продолжать».

Фосс – четвёртый норвежец, получивший Нобелевскую премию по литературе. При этом он первый с 1928 года.

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