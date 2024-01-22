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Медитацию преподают ученикам старших классов в одной из австралийских школ

Медитацию преподают ученикам старших классов в одной из австралийских школ

В этой средней школе Таунсвилля в австралийском штате Квинсленд обеденный перерыв уже закончился, но ученики пока..

Дата загрузки: 2024-01-23

Медитацию преподают ученикам старших классов в одной из австралийских школ
В этой средней школе Таунсвилля в австралийском штате Квинсленд обеденный перерыв уже закончился, но ученики пока не возвращаются в класс.

Каждую неделю в течение всего прошлого года школьникам проводили так называемые занятия по осознанности. Они направлены на то, чтобы успокоить свой разум в напряжённой обстановке.

[Жасмин Хили-Пэган, преподаватель]:
«Подавленность, тревога, цифровая зависимость – всё это влияет на благополучие нашего следующего поколения».

Программа «Перезагрузка молодости» использует такие методы, как медитация и глубокое дыхание. Она даёт учащимся инструменты, которые помогут стать более устойчивыми в психологическом плане.

[Жасмин Хили-Пэган, преподаватель]:
«У 75 процентов людей, страдающих психическими расстройствами, процесс начался в возрасте до 25 лет. Сегодня как никогда важно, чтобы мы принимали активное участие в психическом и эмоциональном здоровье нашего следующего поколения».

Учителя заметили, что ученики стали более внимательными. Также улучшилось их поведение.

[Бри Клэнси, преподаватель]:
«Мы замечаем, что уроки начинаются гораздо спокойнее. Школьники взаимодействуют друг с другом намного позитивнее. Это создаёт в классе более спокойную атмосферу и позволяет больше сосредоточиться на обучении».

Школьники говорят, что чувствуют себя лучше.

[школьник]:
«Это помогло мне расслабиться, успокоиться и избежать сильного стресса».

[школьница]:
«Я чувствую меньше беспокойства внутри: в теле и в сознании».

Это не первая школа в Австралии и в мире, которая применяет подобную методику. Однако специалисты отмечают, что необходимо сделать больше.

[Таня Дойл, сотрудница Университета Джеймса Кука]:
«Практики, помогающие устранить психологические травмы, позволяют молодым людям научиться саморегуляции и почувствовать себя в безопасности, получить поддержку в классе».
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