В этой средней школе Таунсвилля в австралийском штате Квинсленд обеденный перерыв уже закончился, но ученики пока..

Медитацию преподают ученикам старших классов в одной из австралийских школ

В этой средней школе Таунсвилля в австралийском штате Квинсленд обеденный перерыв уже закончился, но ученики пока не возвращаются в класс.

Каждую неделю в течение всего прошлого года школьникам проводили так называемые занятия по осознанности. Они направлены на то, чтобы успокоить свой разум в напряжённой обстановке.

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[Жасмин Хили-Пэган, преподаватель]:«Подавленность, тревога, цифровая зависимость – всё это влияет на благополучие нашего следующего поколения».

Программа «Перезагрузка молодости» использует такие методы, как медитация и глубокое дыхание. Она даёт учащимся инструменты, которые помогут стать более устойчивыми в психологическом плане.

[Жасмин Хили-Пэган, преподаватель]:«У 75 процентов людей, страдающих психическими расстройствами, процесс начался в возрасте до 25 лет. Сегодня как никогда важно, чтобы мы принимали активное участие в психическом и эмоциональном здоровье нашего следующего поколения».

Учителя заметили, что ученики стали более внимательными. Также улучшилось их поведение.

[Бри Клэнси, преподаватель]:«Мы замечаем, что уроки начинаются гораздо спокойнее. Школьники взаимодействуют друг с другом намного позитивнее. Это создаёт в классе более спокойную атмосферу и позволяет больше сосредоточиться на обучении».

Школьники говорят, что чувствуют себя лучше.

[школьник]:«Это помогло мне расслабиться, успокоиться и избежать сильного стресса». [школьница]:«Я чувствую меньше беспокойства внутри: в теле и в сознании».

Это не первая школа в Австралии и в мире, которая применяет подобную методику. Однако специалисты отмечают, что необходимо сделать больше.

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[Таня Дойл, сотрудница Университета Джеймса Кука]:«Практики, помогающие устранить психологические травмы, позволяют молодым людям научиться саморегуляции и почувствовать себя в безопасности, получить поддержку в классе».