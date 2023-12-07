Черти и смерть с косой приходят со святым Николаем к детям в Чехии

Смерть с косой и черти в шубах с колокольчиками прямиком из леса бегут к людям. Так..
Дата загрузки: 2023-12-07
Смерть с косой и черти в шубах с колокольчиками прямиком из леса бегут к людям. Так в чешской деревне Лидечко в Моравской Валахии начинается сезон рождественских праздников. Жутковатых ряженых, правда, всегда сопровождает святой Николай. Чехи называют его Микулашем.
Черти старательно пугают детей, чтобы те помнили о хорошем поведении. Ну а потом наступает очередь Микулаша. Он раздаёт юным гостям праздника конфеты и другие угощения. Впрочем, угольки тоже могут попадаться. Цель всё та же – воспитательная.
Этой традиции сотни лет. Роли чертей играют местные мужчины.
[Войтех Рыза, мэр Лидечко]:
«Они с нетерпением ждут этого. Чинят свои шубы и приводят всё в порядок. Эти люди, многие из которых раньше были незнакомы, собираются вместе только ради этого праздника».
Праздник длится три дня. Святой Микулаш и его спутники устраивают шествия и обходят деревенские дома. Обязательно заглядывают в детский сад.
[участник праздника]:
«Наши отцы и деды устраивали такие шествия. Мы привыкли к этому и тоже так делаем. Надо напугать детей, чтобы они хоть чего-то боялись».
Впрочем, детей не столько пугают, сколько одаривают подарками.
Считается, что эта рождественская традиция сохранила в себе дохристианские обычаи. В древности жители этого региона надевали страшные маски, чтобы напугать духов зимы.
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