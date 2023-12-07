Смерть с косой и черти в шубах с колокольчиками прямиком из леса бегут к людям. Так..

Черти и смерть с косой приходят со святым Николаем к детям в Чехии

Смерть с косой и черти в шубах с колокольчиками прямиком из леса бегут к людям. Так в чешской деревне Лидечко в Моравской Валахии начинается сезон рождественских праздников. Жутковатых ряженых, правда, всегда сопровождает святой Николай. Чехи называют его Микулашем.

Черти старательно пугают детей, чтобы те помнили о хорошем поведении. Ну а потом наступает очередь Микулаша. Он раздаёт юным гостям праздника конфеты и другие угощения. Впрочем, угольки тоже могут попадаться. Цель всё та же – воспитательная.

Этой традиции сотни лет. Роли чертей играют местные мужчины.

[Войтех Рыза, мэр Лидечко]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Они с нетерпением ждут этого. Чинят свои шубы и приводят всё в порядок. Эти люди, многие из которых раньше были незнакомы, собираются вместе только ради этого праздника».

Праздник длится три дня. Святой Микулаш и его спутники устраивают шествия и обходят деревенские дома. Обязательно заглядывают в детский сад.

[участник праздника]:

«Наши отцы и деды устраивали такие шествия. Мы привыкли к этому и тоже так делаем. Надо напугать детей, чтобы они хоть чего-то боялись».

Впрочем, детей не столько пугают, сколько одаривают подарками.

Считается, что эта рождественская традиция сохранила в себе дохристианские обычаи. В древности жители этого региона надевали страшные маски, чтобы напугать духов зимы.

Короткая ссылка на эту страницу: