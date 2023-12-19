Маленьким пациентам больницы в испанской Малаге посчастливилось увидеть в окне Человека-паука и даже помахать ему рукой...

Чудо перед Рождеством: Человек-паук навестил больных детей в больнице в Испании

Маленьким пациентам больницы в испанской Малаге посчастливилось увидеть в окне Человека-паука и даже помахать ему рукой. Маленькое рождественское чудо совершил для детей полицейский Эдуардо Бальбоа.

[Эдуардо Бальбоа, полицейский]:

«Для меня подарок – вызвать улыбку у детей, которые страдают из-за различных проблем со здоровьем и не могут быть дома в такое важное время, как Рождество. Я счастлив, что могу принести немного радости и надежды».

Вместе с полицейским в больницу пришли и другие волонтёры. Они надели костюмы Бэтмена и Трансформера.

Эдуардо навещает детей в больнице перед Рождеством уже девять лет. Эту инициативу поддерживает благотворительный фонд Андреса Оливареса. Организация помогает детям с онкологией. Оливарес основал фонд после того, как его сын умер от лейкемии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А полицейского вдохновила история американца, который нарядился Суперменом, чтобы подбодрить своего больного ребёнка.

Короткая ссылка на эту страницу: