Венесуэльскому мигранту Оскару Руису пришлось расстаться с любимой собакой на границе Мексики. На территорию США с..

Мигранту пришлось отдать любимую собаку семье в Мексике, чтобы попасть в США

[Оскар Руис, мигрант из Венесуэлы]:

«Миграционные чиновники сказали, что у нас есть два варианта: бросить собаку или отдать её в приют на усыпление».

Венесуэльскому мигранту Оскару Руису пришлось расстаться с любимой собакой на границе Мексики. На территорию США с животным не пропустили.

Оскар и его брат решили задержаться в Мексике и найти собаке по кличке Саша новых хозяев. Остальные члены семьи перешли границу. Оскар обратился в местные СМИ с просьбой о помощи.

[Оскар Руис, мигрант из Венесуэлы]:

«Собака – это не вещь и для нас даже не животное. Она член семьи».

Вскоре откликнулась женщина, которая не захотела назвать своё имя. Она приехала за Сашей на границу.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[жительница Мексики]:

«Меня это тронуло, потому что сейчас много животных стали бездомными. У моих детей был домашний питомец, но он умер. Поэтому я решила спасти собаку и предложить помощь этому молодому человеку. И, конечно, если он вернётся за своей собакой, то она здесь. Она будет в хороших руках, и мы о ней позаботимся».

Передав собаку, Оскар направился обратно к границе.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе побывал с визитом в Мексике. Он обсудил вопросы миграции с мексиканскими властями. Стороны договорились активнее противодействовать незаконному пересечению границы. Президент Мексики также призвал США выделить больше средств на помощь нуждающимся в странах Латинской Америки, чтобы устранить коренную причину миграции.

Короткая ссылка на эту страницу: