Мигранту пришлось отдать любимую собаку семье в Мексике, чтобы попасть в США

Венесуэльскому мигранту Оскару Руису пришлось расстаться с любимой собакой на границе Мексики. На территорию США с..
Дата загрузки: 2023-12-29
[Оскар Руис, мигрант из Венесуэлы]:
«Миграционные чиновники сказали, что у нас есть два варианта: бросить собаку или отдать её в приют на усыпление».
Оскар и его брат решили задержаться в Мексике и найти собаке по кличке Саша новых хозяев. Остальные члены семьи перешли границу. Оскар обратился в местные СМИ с просьбой о помощи.
[Оскар Руис, мигрант из Венесуэлы]:
«Собака – это не вещь и для нас даже не животное. Она член семьи».
Вскоре откликнулась женщина, которая не захотела назвать своё имя. Она приехала за Сашей на границу.
[жительница Мексики]:
«Меня это тронуло, потому что сейчас много животных стали бездомными. У моих детей был домашний питомец, но он умер. Поэтому я решила спасти собаку и предложить помощь этому молодому человеку. И, конечно, если он вернётся за своей собакой, то она здесь. Она будет в хороших руках, и мы о ней позаботимся».
Передав собаку, Оскар направился обратно к границе.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе побывал с визитом в Мексике. Он обсудил вопросы миграции с мексиканскими властями. Стороны договорились активнее противодействовать незаконному пересечению границы. Президент Мексики также призвал США выделить больше средств на помощь нуждающимся в странах Латинской Америки, чтобы устранить коренную причину миграции.
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