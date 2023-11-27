Девушка-охотница продолжает традицию охоты с орлом

Заманбол – 15-летняя охотница из Монголии. Она поддерживает вековую традицию охоты с приручёнными хищными птицами.

В Монголии в кочевых племенах насчитывается 400 охотников, и только десять из них – женщины.

В детстве Заманбол ходила на охоту с дедушкой. Он научил её охотиться с орлом на волков и мелкую дичь. Дедушка умер, но Заманбол хранит традицию. Всё время совершенствует навыки.

Для обучения охотник берёт птенца из гнезда. Обычно это самки орла. Они крупнее самцов. Между охотником и птицей создаётся прочная связь. Орлята запоминают голос человека и, заслышав его, возвращаются. Птицы – большая помощь для охотников. Орлы живут до 25 лет, но их отпускают на волю в возрасте 10 лет. Это расставание – тяжёлое испытание для охотника.

Заманбол в будние дни ходит в школу. А в субботу надевает меховую одежду ручной работы, садится на лошадь и едет за горы. Там девушка и её брат отрабатывают охотничьи навыки с птицами.

Фотограф Лео Томас путешествовал по Западной Монголии. Он запечатлел Заманболу и её брата Барзабая во время традиционной охоты.

«В то время как она живёт в окружении семьи на лоне прекрасной природы и рядом с удивительными животными, я более половины своего времени сижу перед экраном. Это довольно простое сравнение, но оно заставило меня задуматься», – поделился фотограф.

Смотрите фото традиционной охоты с орлами на фоне монгольской природы.

