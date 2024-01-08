Аффлек, Ди Каприо и другие: кто прошёл по красной дорожке «Золотого глобуса»

Знаменитости кино и телевидения прошли по красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой глобус». Это первое большое..
Дата загрузки: 2024-01-09
Награду вручают лучшим представителям кино и телевидения, выбранным группой из 300 журналистов индустрии развлечений со всего мира.
Блестящая церемония также открывает ежегодный голливудский сезон награждений. Его кульминацией станет вручение премии «Оскар» 10 марта.
В прошлом году в течение шести месяцев продолжалась забастовка сценаристов и актёров. Теперь же мировые звёзды снова получили возможность собраться, пообщаться, а также прорекламировать свои недавние фильмы и телешоу.[Николас Кейдж, актёр]:
«Чувствую себя фантастически. Это праздник совпал с моим 60-летием. Сегодня мне 60. Это второй самый эпический день рождения в моей жизни. Первый был самым эпическим. Это как сюрреалистический день рождения Феллини, вечеринка по случаю 60-летия». [Дуа Липа, певица]:
«Это так волнительно, прекрасный способ начать новый год. Я здесь впервые, поэтому очень благодарна. Просто здорово чувствовать эту энергетику».
Это 81-я церемония вручения «Золотого глобуса». При этом главным победителем стал фильм «Оппенгеймер». В частности в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучший драматический актёр», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр второго плана» и «Лучший саундтрек».
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