Аффлек, Ди Каприо и другие: кто прошёл по красной дорожке «Золотого глобуса»

Знаменитости кино и телевидения прошли по красной дорожке церемонии вручения премии «Золотой глобус». Это первое большое мероприятие в Голливуде с тех пор, как в прошлом году двойная забастовка привела к остановке большей части сферы шоу-бизнеса.

Награду вручают лучшим представителям кино и телевидения, выбранным группой из 300 журналистов индустрии развлечений со всего мира.

Блестящая церемония также открывает ежегодный голливудский сезон награждений. Его кульминацией станет вручение премии «Оскар» 10 марта.

В прошлом году в течение шести месяцев продолжалась забастовка сценаристов и актёров. Теперь же мировые звёзды снова получили возможность собраться, пообщаться, а также прорекламировать свои недавние фильмы и телешоу.

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[Николас Кейдж, актёр]:«Чувствую себя фантастически. Это праздник совпал с моим 60-летием. Сегодня мне 60. Это второй самый эпический день рождения в моей жизни. Первый был самым эпическим. Это как сюрреалистический день рождения Феллини, вечеринка по случаю 60-летия». [Дуа Липа, певица]:«Это так волнительно, прекрасный способ начать новый год. Я здесь впервые, поэтому очень благодарна. Просто здорово чувствовать эту энергетику».

Это 81-я церемония вручения «Золотого глобуса». При этом главным победителем стал фильм «Оппенгеймер». В частности в номинациях «Лучший драматический фильм», «Лучший драматический актёр», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр второго плана» и «Лучший саундтрек».

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