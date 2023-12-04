Одна из самых известных продемократических активисток Гонконга уехала с острова

Одна из самых известных активисток, выступающих за демократию в Гонконге, уехала в Канаду. Агнес Чоу занимается..
Дата загрузки: 2023-12-04
27-летняя активистка была среди ведущих членов ныне расформированной продемократической организации «Демосисто». В неё также входил известный гонконгский активист Джошуа Вонг. Группа распалась через несколько часов после того, как в 2020 году Пекин в одностороннем порядке принял в Гонконге радикальный закон о национальной безопасности.
Агнес Чоу приговорили к десяти месяцам заключения в том же году, обвинив в несанкционированном собрании. После того, как она отбыла срок в 2021 году, она подробно рассказала, как находилась под надзором полиции, и как за ней следили. Теперь говорит, что уехала из Гонконга, чтобы учиться.
В рамках закона о нацбезопасности обвинения выдвинули сотням других гонконгских активистов, медийных деятелей и юристов, включая продемократического медиамагната Джимми Лая. 75-летнего бизнесмена признали виновным в мошенничестве и приговорили почти к шести годам тюрьмы.
Гонконг когда-то был британской колонией. В 1997 году его передали Пекину по соглашению, которое гарантировало его демократические свободы, по крайней мере, до 2050 года. Однако с тех пор компартия Китая всё больше распространяла своё влияние на острове.
Серьёзным ударом по демократии стал закон о нацбезопасности. Критики говорят, что он позволяет арестовать практически любого по обвинениям в терроризме или сговоре с иностранными силами.
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