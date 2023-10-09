Владельцы легендарных лавок букинистов, установленных вдоль Сены в Париже, не хотят переезжать. И обстановка всё больше..

Владельцы знаменитых книжных лавок в Париже не хотят уезжать перед Олимпиадой

Владельцы легендарных лавок букинистов, установленных вдоль Сены в Париже, не хотят переезжать. И обстановка всё больше накаляется.

В преддверии Олимпиады 2024 года городской совет распорядился, чтобы киоски на время проведения игр убрали. Под снос попало 570 точек, то есть 60% всех лотков.

Вообще столицу Франции называют крупнейшим в Европе книжным рынком под открытым небом. Продавцы подержанных книг делятся культурным наследием с жителями и гостями города.

Однако полиция и власти считают эти лавки прямой угрозой безопасности.

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[Лоран Нуньес, префект полиции Парижа]:

«Это террористический риск. Книжный стенд – это место, где можно спрятать оружие или, что ещё хуже, взрывчатку. Некоторые говорят, что киоски просто нужно проверить на наличие взрывчатки, и тогда всё будет хорошо. Но в жизни не всё так просто, потому что проверка требует существенных ресурсов».

Букинисты недовольны и уже начали протестовать.

[Алэн Прюво, продавец]:

«Им следует дважды подумать. Если они уберут киоски, им придётся нам заплатить. Не только заплатить, но и назвать дату, когда их вернут и в каком состоянии. Их необходимо вернуть в исправном состоянии. Вообще вывезти 570 киосков – это титаническая задача. Это займет сумасшедшее количество времени».

Традиция продажи книг на берегах Сены зародилась ещё в XVI веке. В то время странствующие книготорговцы переезжали из города в город, устанавливая свои лотки на мощёных набережных. Какое-то время даже действовал запрет на продажу книг. Однако с 1859 года букинистам разрешили заниматься торговлей в специально отведённых местах.

А привычные зелёные ящики появились на набережной Сены в середине XIX столетия.

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