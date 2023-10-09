BMW, Maserati, Hyundai и ещё 25 автомобильных брендов представляют новинки на мотор-шоу в Кувейте. Гости выставки..

Мотор-шоу в Кувейте: от новинок до ретроавто

[Таха Бесар, организатор автосалона]:

«Автомобильный сектор – один из важнейших в Кувейте. Эта отрасль – важная часть экономики страны. Автомобилями интересуются самые разные люди – и женщины, и мужчины, а также представители разных предприятий».

BMW, Maserati, Hyundai и ещё 25 автомобильных брендов представляют новинки на мотор-шоу в Кувейте. Гости выставки сравнивают модели и решают, что купить в будущем.

Помимо привычных автомобилей, на мотор-шоу привезли необычные внедорожники. Они приспособлены для поездок по пустыне. Всё дополнительное оборудование устанавливает местная компания.

[Ахмед аль-Рашиди, участник мотор-шоу]:

«Автомобиль привлекателен, поскольку обладает особыми отличиями. Это нравится людям. Сначала это было хобби, а потом оно переросло в профессиональное занятие. Людям может казаться, что автомобиль в таком виде импортирован из-за границы, но он полностью оборудован и подготовлен (к эксплуатации) в Кувейте».

Владельцы компании не только демонстрируют своё оборудование, но и делятся знаниями.

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[Ахмед аль-Рашиди, участник мотор-шоу]:

«Молодым людям, у которых есть тяга к подобному занятию, мы покажем, что и как делать, научим их этому. То есть здесь мы рассказываем о своей деятельности, о методах преобразования автомобилей, и доносим свои идеи до людей».

А эта экспозиция посвящена классическим авто. Здесь и «мерседесы», и «плимуты», и «шевроле». Несмотря на возраст, все машины в отличном состоянии.

[Хасан Аль-Барми, участник мотор-шоу]:

«Даже теперь, когда мой автомобиль снимают для телевидения, про него говорят, что он пахнет как новый. Мы заботимся о каждой детали машины, помним обо всех нюансах и стараемся сохранить автомобиль в его первоначальном виде».

Автосалон в Кувейте длился одиннадцать дней.

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