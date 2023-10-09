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В тюрьмах Эквадора убиты семеро подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

В тюрьмах Эквадора убиты семеро подозреваемых в убийстве кандидата в президенты

В двух тюрьмах Эквадора убиты семеро колумбийцев. Их подозревали в причастности к убийству кандидата в президенты..

Дата загрузки: 2023-10-10

В тюрьмах Эквадора убиты семеро подозреваемых в убийстве кандидата в президенты
В двух тюрьмах Эквадора убиты семеро колумбийцев. Их подозревали в причастности к убийству кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Шестерых убили и тюрьме Литораль в Гуаякиле – крупнейшем городе Эквадора. Ещё одного – в тюрьме города Кито.

Генеральная прокуратура Эквадора начала расследование двух инцидентов. Президент страны Гильермо Лассо также уволил начальников тюрьмы и руководителя полицейского следственного управления.

Шестерых подозреваемых из соображений безопасности планировали перевести в другое место содержания. Однако этого так и не сделали.

Президент уже созвал чрезвычайное заседание служб безопасности, а также отменил планируемый визит в США.

Это большой удар по его рейтингам. Подозреваемые погибли за неделю до второго тура президентских выборов. Он должен состояться 15 октября.

Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили 9 августа. Ему трижды выстрелили в голову во время предвыборного митинга. Случилось это за две недели до первого тура выборов. Вильявисенсио – бывший журналист. Он обещал жёстко бороться с коррупцией, а также с преступными группировками, которые занимаются контрабандой наркотиков.
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