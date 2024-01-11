Производители автомобилей представляют концепт-кары и новые разработки на выставке CES в Лас-Вегасе. Японская Honda анонсирует запуск..

Концепт-кары и виртуальные ассистенты: что показали автопроизводители на выставке CES в Лас-Вегасе

Производители автомобилей представляют концепт-кары и новые разработки на выставке CES в Лас-Вегасе.

Японская Honda анонсирует запуск так называемой нулевой линейки электромобилей. На выставке дебютируют два прототипа: седан Saloon и минивэн Space-Hub.

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[Синдзи Аояма, директор Honda]:«С первого взгляда такой автомобиль разительно отличается от других, и открывает новую перспективу. Впечатляющая обзорность и интуитивно понятное управление делают вождение более безопасным и эффективным. Этот дизайн резонирует с ощущениями водителя и подарит удовольствие от вождения».

Технических подробностей пока не раскрывают. Известно лишь, что серийные автомобили появятся в 2026 году. Компания также представила новый логотип для электрических моделей нулевой линейки.

А это уже знакомый по прошлой выставке электрический лифтбек Afeela от Sony Honda Mobility. В этот раз он выезжает на сцену без водителя. Управляет им с помощью джойстика от Sony PlayStation 5.

Afeela из прототипа постепенно превращается в предсерийный автомобиль. У лифтбека появились зеркала заднего вида, поменялись светотехника и бамперы. В компании также разработали более точную технологию обнаружения пешеходов вблизи дорог и на них. А помощником водителя будет искусственный интеллект, получивший название «Персональный агент».

[Идзуми Каваниси, президент Sony Honda Mobility]:«Мы стремимся революционизировать способы передвижения людей, сделав мобильность интерактивной и выразительной. В то же время надо создать и укрепить связь между реальным и виртуальным миром».

Виртуального помощника с искусственным интеллектом демонстрирует и Mercedes. Над этим компания из Штутгарта работала несколько лет. Виртуальный ассистент может голосом выражать различные эмоции, задавать уточняющие вопросы, чтобы помочь с выбором, и улавливать настроение водителя.

[Магнус Эстберг, сотрудник Mercedes-Benz]:«В новом CLA, который выйдет в следующем году, будет новый виртуальный помощник, основанный на генеративном искусственном интеллекте. Он предназначен для создания более эмпатичного и интуитивного способа общения с вашим автомобилем».

А BMW знакомит с новой системой удалённой парковки. Она разработана для служащих отелей. Возможно, найдётся применение и в других сферах.

Автомобиль оснащён камерами и датчиками, которые обеспечивают круговой обзор. Информация приходит к оператору, а тот управляет машиной и ставит её на стоянку в нужном месте.

[Торстен Шмитт, сотрудник BMW]:«Эта система обычно используется для ручной парковки. Она помогает парковаться в очень узком пространстве, давая чёткое представление о том, сколько места есть с каждой стороны. Это предотвращает столкновение. Функция очень важная. В принципе, приобрести эту систему можно уже сегодня».

Вьетнамский производитель VinFast привёз в Лас-Вегас прототип электрического мини-пикапа VF 3. О запасе хода информации пока нет. Когда начнутся продажи, тоже неизвестно. Но представители компании заявляют, что нацелены на рынки США и других стран по всему миру.

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