Премьеры и прототипы: какие новинки показали автопроизводители в 2023 году

Автомобильные бренды по-прежнему держат курс в сторону электрического будущего. Первая премьера очередного концепта на электротяге состоялась сразу в начале года. На выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе Volkswagen представил седан ID.7. Это шестая модель электрической линейки немецкой марки.

Базовым версиям полагается задний привод с одним электромотором. Для полноприводных моделей предназначены два силовых агрегата. На полном заряде ID.7 может проехать 700 километров.

На приборной панели установлен 15-дюймовый экран. Также автомобиль оснащён проекционным дисплеем с эффектом дополненной реальности.

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Премьера серийного ID.7 состоялась в апреле. Автомобиль в кузове лифтбек пришёл на смену среднеразмерным седанам Passat и Arteon и стал флагманским автомобилем бренда. Он конкурирует с такими соперниками, как BMW i4 и Tesla Model 3.

Следом за «фольксвагеном» дебютировал концептуальный электрический пикап RAM. Его построило североамериканское подразделение Stellantis. Пикап оборудован 800-вольтовой аккумуляторной батареей. У него полный привод с двумя электромоторами и регулируемая пневмоподвеска. Продажи намечены на 2024 год.

А это электрический концепт Peugeot Inception с футуристической внешностью. Тоже детище Stellantis.

Ещё один электрический прототип под брендом Afeela совместно построили Sony и Honda.

Нидерландская компания Squad Mobility представила в этом году концепт-кар на солнечных батареях. Он создан для поездок по городу. Зарядные станции такой машине не нужны.

Южнокорейский бренд Hyundai привёз новый электрический кроссовер Ioniq 5 на автосалон в Индию. Представил его звезда Болливуда Шахрукх Кхан.

На этом же мотор-шоу дебютировал среднеразмерный электрокроссовер Suzuki. Пока это прототип, но в компании возлагают на него большие надежды. Поступит на рынок в 2025 году.

Индийские производители тоже стараются идти в ногу с мировым автопромом. Vayve Mobility построила первый в стране электромобиль с солнечными панелями. Правда, он оснащён и электрической батареей.

MG Motor India показала сразу две модели – электрическую и гибридную.

Впрочем, не только профессионалы строят экологичный транспорт. Индийский учитель математики Билал Ахмед создал собственный электрокар с солнечными панелями. Посвятил этому 13 лет. За основу взял старенький Nissan Micra. Причём переделал ему двери, и теперь они открываются так же, как у знаменитой DeLorean из фильма «Назад в будущее».

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