Суперманёвренный концепт Hyundai дебютировал на выставке CES в Лас-Вегасе

Этот автомобиль умеет вращаться вокруг собственной оси, ездить боком и по диагонали. Невероятно манёвренный концепт-кар создала..

Этот автомобиль умеет вращаться вокруг собственной оси, ездить боком и по диагонали. Невероятно манёвренный концепт-кар создала компания Hyundai Mobis («Хёндэ Мобис»), которая специализируется на производстве автозапчастей и комплектующих. Он дебютирует на выставке CES в Лас-Вегасе.

Прототип называется Mobion. Построен на платформе модели Ioniq 5. Оснащён инновационной системой e-Corner. Она управляет рулём, подвеской и тормозами. Каждое колесо – это самостоятельный механизм, который умеет амортизировать, поворачивать и тормозить.

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[Ли Сон Хван, вице-президент компании Hyundai Mobis]:«Управлять автомобилем очень трудно, поскольку он двигается по-особенному – не так, как обычный автомобиль. Но если эту технологию объединить с технологией автономного вождения, то, думаю, не понадобится специально учиться управлять».

Новая система поможет при параллельной парковке, которая особенно сложна для новичков.

[гостья выставки]:«Это полезно для таких людей, как я, которые не умеют парковаться. С этой технологией будет легче. Думаю, это круто». [гость выставки]:«У меня нет проблем с парковкой, но кому-то, вроде моей жены, это понравилось бы. Так что, да, некоторым это очень поможет». [гость выставки]:«Это очень полезная технология. Особенно пригодится во время параллельной парковки и других подобных манёвров в маленьком пространстве».

Концепт-кар также отличается от базовой модели бамперами и светотехникой. Она, кстати, способна предупреждать других участников дорожного движения о том, что впереди пешеход. Кроме того, прототип оснащён системой, которая проецирует на землю изображение, предупреждающее о манёврах автомобиля.

Представители компании говорят, что система e-Corner пока в стадии разработки. Завершить её планируют к следующему году.

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