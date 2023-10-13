Голод продолжает преследовать индейцев майя в Гватемале

Несколько лепёшек и немного бобов – вот и всё, чем Мария Родригес смогла накормить своих шестерых..

[Мария Консепсьон Родригес, жительница деревни Эль-Агуакате]:

«Если у меня заканчивается еда, я прошу её у соседей. Если им нечего дать, мы не едим».

Несколько лепёшек и немного бобов – вот и всё, чем Мария Родригес смогла накормить своих шестерых детей. Сегодня есть им больше нечего. Эта семья индейцев майя живёт в отдалённой деревне в Гватемале.

Из всех детей Марии нормально развивается только трёхмесячный младенец, которого она кормит грудью. Остальные отстают в росте из-за недоедания. Такая ситуация не исключение.

По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году у 44% детей в Гватемале наблюдалась задержка роста.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Также в прошлом году от нехватки продовольствия страдало более четырёх с половиной миллионов человек – это почти четверть населения центральноамериканской страны.

Половина работающих гватемальцев заняты в сельском хозяйстве. При этом часть территории страны находится в так называемом Центральноамериканском сухом коридоре. Там выпадает особенно мало осадков. Ситуация ухудшается из-за экстремальных погодных условий. В итоге фермеры теряют урожай.

[Рубен Джордан, сотрудник организации CAR]:

«У нас бывают периоды дождей, когда за два дня выпадает столько осадков, сколько должно выпасть за 15. Затем приходит засуха, и посевы страдают от нехватки влаги, из-за чего урожай гибнет».

В этом году погода засушливее, чем обычно. Повлиял климатический феномен Эль-Ниньо.

[Хуан Олмино, житель деревни Эль-Агуакате]:«В этом году из-за засухи мы потеряли первый посев. Сейчас растим второй. Надеюсь, пойдут дожди».

Тяжёлая ситуация заставляет многих брать кредиты, но выплачивать долги часто нечем. Некоторые отчаявшиеся фермеры пытаются мигрировать в США. Правда, не всем это удаётся.

[Фидель Эдуардо Лопес, фермер]:«Как только попадаешь в США, всё меняется. Здесь мы зарабатываем за неделю девять с половиной долларов. А там можно заработать до 150 долларов».

Голод в Гватемале особенно быстро распространяется последние десять лет. На ситуации также сказались последствия пандемии и период политической нестабильности в стране.

Короткая ссылка на эту страницу: