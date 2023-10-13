Голод продолжает преследовать индейцев майя в Гватемале

Несколько лепёшек и немного бобов – вот и всё, чем Мария Родригес смогла накормить своих шестерых..
Дата загрузки: 2023-10-13
[Мария Консепсьон Родригес, жительница деревни Эль-Агуакате]:
«Если у меня заканчивается еда, я прошу её у соседей. Если им нечего дать, мы не едим».
Из всех детей Марии нормально развивается только трёхмесячный младенец, которого она кормит грудью. Остальные отстают в росте из-за недоедания. Такая ситуация не исключение.
По данным ЮНИСЕФ, в прошлом году у 44% детей в Гватемале наблюдалась задержка роста.
Также в прошлом году от нехватки продовольствия страдало более четырёх с половиной миллионов человек – это почти четверть населения центральноамериканской страны.
Половина работающих гватемальцев заняты в сельском хозяйстве. При этом часть территории страны находится в так называемом Центральноамериканском сухом коридоре. Там выпадает особенно мало осадков. Ситуация ухудшается из-за экстремальных погодных условий. В итоге фермеры теряют урожай.
[Рубен Джордан, сотрудник организации CAR]:
«У нас бывают периоды дождей, когда за два дня выпадает столько осадков, сколько должно выпасть за 15. Затем приходит засуха, и посевы страдают от нехватки влаги, из-за чего урожай гибнет».
В этом году погода засушливее, чем обычно. Повлиял климатический феномен Эль-Ниньо.[Хуан Олмино, житель деревни Эль-Агуакате]:
«В этом году из-за засухи мы потеряли первый посев. Сейчас растим второй. Надеюсь, пойдут дожди».
Тяжёлая ситуация заставляет многих брать кредиты, но выплачивать долги часто нечем. Некоторые отчаявшиеся фермеры пытаются мигрировать в США. Правда, не всем это удаётся.[Фидель Эдуардо Лопес, фермер]:
«Как только попадаешь в США, всё меняется. Здесь мы зарабатываем за неделю девять с половиной долларов. А там можно заработать до 150 долларов».
Голод в Гватемале особенно быстро распространяется последние десять лет. На ситуации также сказались последствия пандемии и период политической нестабильности в стране.
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