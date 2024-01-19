В Порт-о-Пренсе – столице Гаити – снова слышны выстрелы. На бедный район Солино напали вооружённые бандиты...

В столице Гаити людей уже почти неделю терроризируют бандиты

В Порт-о-Пренсе – столице Гаити – снова слышны выстрелы. На бедный район Солино напали вооружённые бандиты. Прошла почти неделя, но беспорядки продолжаются. Некоторые местные жители помогают полиции вытеснить боевиков.

В Солино живут тысячи людей. Вспышка насилия застала всех врасплох. Сейчас кто-то пытается укрыться в своём доме, а кто-то, наоборот, бежит подальше от насилия. Многие ночуют на улицах.

[жительница Порт-о-Пренса]:

«Я оказалась на улице из-за вооружённых банд. Мой дом захватили. Я укрывалась в другом районе, но они вторглись и туда. Теперь я на улице и не знаю, куда идти».

По данным правозащитников, в Солино погибло уже не менее 20 человек.

[житель Порт-о-Пренса]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По некоторым оценкам, сейчас банды контролируют 80% территории Порт-о-Пренса. Но в районах рядом с Солино до сих пор обстановка была в основном безопасной. Теперь люди строят на дорогах баррикады, надеясь заблокировать доступ бандитам.

Преступные группировки в Гаити активизировались в 2021 году, когда страной стал управлять премьер-министр Ариэль Анри. Он временно занял пост главы государства после убийства президента Жовенеля Моиза. Анри состоит в левоцентристской социал-демократической партии «Патриотическое единство».

Многие гаитяне говорят, что устали от нестабильности и бандитизма, и хотят свободных выборов. По их мнению, демократии в стране больше нет.

[житель Порт-о-Пренса]:

«За три года пребывания Ариэля Анри у власти многих убили или похитили. Многие обездолены. Теперь народ восстаёт, чтобы сказать «нет». Люди больше не могут этого выносить. Мы считаем, что все гаитяне должны объединиться, чтобы избавиться от Ариэля Анри».

Между тем Гаити ожидает развёртывания иностранной вооружённой миссии под руководством Кении. Она должна помочь в борьбе с бандитскими группировками. Это ещё в октябре прошлого года одобрил Совбез ООН.

Однако кенийский оппозиционный политик обратился в Верховный суд страны с требованием запретить ввод полицейских в чужое государство, поскольку этого не предусматривают законы Кении. Ожидается, что 26 января судья вынесет решение по этому делу, а пока миссия не может начать работу.

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