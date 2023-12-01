Канарская борьба даёт надежду остаться в Испании 13-летнему мигранту

Канарская борьба стала надеждой для 13-летнего сенегальца Чейка Ндаа. Сейчас он выступает на своём первом турнире...

Канарская борьба стала надеждой для 13-летнего сенегальца Чейка Ндаа. Сейчас он выступает на своём первом турнире. И успех – это не только спортивная победа, но и дорога в будущее.

Чейк приплыл к Канарским островам в июле. Добирался на деревянной лодке. Говорит, что в пути многие погибли. Он стал одним из 5000 несовершеннолетних мигрантов, прибывших в этом году на архипелаг без сопровождения взрослых.

Подросток живёт на острове Иерро. Здесь увлёкся канарской борьбой. Оказалось, что она похожа на сенегальскую.

[Чейк Ндаа, мигрант из Сенегала]:

«Борьба была моей страстью, когда я жил в Сенегале. Я хотел стать чемпионом. Этот спорт живёт в моём сердце».

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Тренирует подростков фермер и бывший борец Бенейно Мачин.

Узнав, что сенегальская и канарская борьба похожи, трененер попросил у властей разрешения обучать мигрантов. Считает, что спорт поможет им устроиться в Испании.

[Бенейно Мачин, тренер]:

«Я люблю их, очень люблю».

Тренер также надеется, что юные мигранты помогут сохранить традиционную борьбу Канарских островов.

Ну а юный сенегалец надеется попасть в число 50 несовершеннолетних мигрантов, которым разрешат остаться на острове. У тех, кто занимается канарской борьбой, таких шансов больше. Чейк также мечтает однажды воссоединиться с мамой.

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