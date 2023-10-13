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Пожилых австралийцев учат защищаться от интернет-мошенников

Пожилых австралийцев учат защищаться от интернет-мошенников

Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников. [Ларри Пионилья, житель Аделаиды

Дата загрузки: 2023-10-13

Пожилых австралийцев учат защищаться от интернет-мошенников
Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников.

[Ларри Пионилья, житель Аделаиды]:
«Я почти открыл ноутбук, но потом запереживал. Таких ситуаций раньше у меня не было. Поэтому я тут же закрыл компьютер, а дочь сказала: «Папа, это мошенник. Остановись»».

Сейчас Ларри чувствует себя уверенней. Он ходит на специальные курсы, где пожилых людей учат распознавать интернет-мошенничество.

По данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите потребителей, в прошлом году из-за кибер-мошенников австралийцы потеряли два миллиарда долларов США. В основном жертвами обмана становятся пожилые, инвалиды и аборигены.

[жительница Аделаиды]:
«Мы пока не пострадали, но постоянно об этом думаем, ведь поддаться на обман легко. Думаю, просто нужно обладать информацией и быть готовым (к отпору)».

[житель Аделаиды]:
«Я беспокоюсь за многих людей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в этом, как я».

Курсы проходят в футбольном клубе Аделаиды. Пожилых обучают банковские служащие.

[Ник Мэй, сотрудник компании Beyond Bank]:
«Много людей уже пострадали от мошенников. Поэтому мы очень хотим рассказать нашим клиентам и сообществу о том, как действуют обманщики и как от них защититься».

[Кэролин Пайпер, сотрудница организации Anglicare SA]:
«Знания – это сила наших клиентов. Поэтому чем больше информации мы им предоставим, тем безопаснее станет их будущее».

Такое обучение планируют проводить по всей Австралии.
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