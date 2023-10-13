Пожилых австралийцев учат защищаться от интернет-мошенников

Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников. [Ларри Пионилья, житель Аделаиды

Пожилой австралиец Ларри однажды чуть не стал жертвой интернет-мошенников. [Ларри Пионилья, житель Аделаиды]:«Я почти открыл ноутбук, но потом запереживал. Таких ситуаций раньше у меня не было. Поэтому я тут же закрыл компьютер, а дочь сказала: «Папа, это мошенник. Остановись»».

Сейчас Ларри чувствует себя уверенней. Он ходит на специальные курсы, где пожилых людей учат распознавать интернет-мошенничество.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защите потребителей, в прошлом году из-за кибер-мошенников австралийцы потеряли два миллиарда долларов США. В основном жертвами обмана становятся пожилые, инвалиды и аборигены.

[жительница Аделаиды]:

«Мы пока не пострадали, но постоянно об этом думаем, ведь поддаться на обман легко. Думаю, просто нужно обладать информацией и быть готовым (к отпору)». [житель Аделаиды]:

«Я беспокоюсь за многих людей, которые, возможно, не так хорошо разбираются в этом, как я».

Курсы проходят в футбольном клубе Аделаиды. Пожилых обучают банковские служащие.

[Ник Мэй, сотрудник компании Beyond Bank]:

«Много людей уже пострадали от мошенников. Поэтому мы очень хотим рассказать нашим клиентам и сообществу о том, как действуют обманщики и как от них защититься». [Кэролин Пайпер, сотрудница организации Anglicare SA]:

«Знания – это сила наших клиентов. Поэтому чем больше информации мы им предоставим, тем безопаснее станет их будущее».

Такое обучение планируют проводить по всей Австралии.

Короткая ссылка на эту страницу: