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Прилетел на вертолёте: Санта-Клаус навестил больных детей в приюте в Гватемале

Прилетел на вертолёте: Санта-Клаус навестил больных детей в приюте в Гватемале

Санта-Клаус временно сменил сани и северных оленей на вертолёт, чтобы навестить детей в приюте «Хаасиэль» в..

Дата загрузки: 2023-12-07

Прилетел на вертолёте: Санта-Клаус навестил больных детей в приюте в Гватемале
Санта-Клаус временно сменил сани и северных оленей на вертолёт, чтобы навестить детей в приюте «Хаасиэль» в городе Гватемала. Здесь живут 35 маленьких пациентов со своими мамами, пока лечатся в больнице по соседству.

Санта поздравил детей с приближающимся Рождеством и подарил всем подарки.

[мама пациентки]:
«Я счастлива за дочку, потому что ей здесь весело, несмотря на то, что она больна. У неё лейкемия, и мы лечимся уже полгода. Это пока только начало, но, слава Богу, лечение проходит успешно».

Приют «Хаасиэль» принимает детей из сельской местности, страдающих тяжёлыми заболеваниями. Так они могут находится рядом с мамами во время лечения.

[Леонель Пас, управляющий приютом]:

«Моя награда – видеть, как дети с удовольствием едят тамале, приходят в восторг, увидев Санту в вертолёте, и радуются всем нашим мероприятиям. Мы поднимаем им настроение, и на мгновение они забывают о своих болезнях».

Санта прилетает в приют уже пятый год. Мероприятие организует владелец местного ресторана. Он хочет привлечь внимание людей и вдохновить их помогать больным детям.
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