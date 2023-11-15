Как потепление климата влияет на бельгийский конный промысел креветок

Деревня Остдёйнкерке на западном побережье Бельгии – единственное место в мире, где креветок ловят традиционным способом..

Деревня Остдёйнкерке на западном побережье Бельгии – единственное место в мире, где креветок ловят традиционным способом – верхом на лошадях.

И местные рыбаки на себе ощутили последствия изменения погодных условий. Говорят, что теперь в Северном море меньше креветок, зато больше долгоносиков и кальмаров, которые обычно обитают южнее.

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[Гюнтер Ванбле, рыбак]:«Креветок меньше, чем раньше. Но теперь ловим больше долгоносиков и другие виды, которых раньше здесь не было. Они прибывают из Атлантики, когда вода нагревается».

Традиционный метод ловли заключается в том, что, когда лошадь идёт, цепь волочится по песку и создаёт вибрации. Из-за этого креветки попадают в сети.

[Гюнтер Ванбле, рыбак]:«Раньше лучший период для ловли креветок был с сентября по декабрь, когда становилось холоднее. Сейчас мы видим, что лучший улов мы получаем в конце сезона».

По данным НАСА, океаны поглотили 90% глобального повышения температуры. В Северном море температура поверхности воды повышалась примерно на 0,3 градуса Цельсия каждое десятилетие, начиная с 1991 года.

В то время как численность одних видов морских существ увеличивается, у других дела обстоят хуже.

Так, с 80-х годов в Северном море резко сократилась популяция трески. Учёные объясняют это повышением температуры моря и чрезмерным выловом рыбы.

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