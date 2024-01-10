Фестиваль горной форели стартовал в Южной Корее

Поймать горную форель – об этом мечтает каждый участник подлёдной рыбалки в Хвачхоне на севере Южной..
Дата загрузки: 2024-01-10
Причём холод не остановил и тех, кто решил забраться в бассейн с ледяной водой и поймать рыбу голыми руками.
[гость фестиваля горной форели]:
«Нет большего удовольствия, чем это. Ловить рыбу руками на морозе очень необычно. Это доставляет больше удовольствия, чем покупать рыбу».
[гость фестиваля горной форели]:
«Я правда взволнован. Я второй раз на фестивале. Хотел поймать рыбу руками, и сегодня у меня получилось. В прошлый раз я тоже попробовал, но было очень холодно. Я замёрз и расстроился. Но сейчас я счастлив и улыбаюсь. Сегодня вечером зажарю это и съем».
Фестиваль горной форели в Хвачхоне проводят с 2003 года. Помимо рыбалки, можно покататься на санках или сыграть в футбол. В этом году толщина льда – 23 сантиметра, но обычно бывает 30.
Горная форель водится в пресной и очень чистой воде. В этом году организаторы фестиваля выпустили в реку 160 тонн рыбы. Так что без улова никто не уйдёт.
В первый день фестиваль посетили более 100 тысяч человек, а до конца января здесь побывает миллион местных и зарубежных туристов.
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