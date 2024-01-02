На главу оппозиции Южной Кореи напали с ножом

В Южной Корее совершено нападение с ножом на лидера оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мёна. Он..

В Южной Корее совершено нападение с ножом на лидера оппозиционной Демократической партии Ли Джэ Мёна. Он получил ранение в шею.

Произошло это во время визита политика в южный город Пусан. По словам официальных лиц, нападавшим был неизвестный мужчина 50-60 лет, на котором была бумажная корона. Он подошёл к Мёну якобы взять автограф в то время, как тот осматривал строящийся аэропорт. Сразу после атаки злоумышленника задержали и арестовали.

Как сообщили местные СМИ, у Ли Джэ Мёна – рана шириной около сантиметра. Его по воздуху отправили в университетскую больницу.

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Мён – бывший губернатор провинции Кёнгидо. В 2022 году он с небольшим отрывом проиграл президентские выборы консерватору Юн Сок Ёлю. После нападения президент выразил Мёну свою поддержку и распорядился провести скорейшее расследование инцидента.

В настоящее время в отношении Мёна ведётся судебное разбирательство по обвинению во взяточничестве, связанному со строительным проектом, когда он ещё был мэром города Соннам под Сеулом. Политик обвинения отрицает, называя их сфальсифицированными и политическим заговором.

Главную оппозиционную партию Южной Кореи Мён возглавляет с августа 2022 года. Следующие парламентские выборы в стране намечены на апрель.

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