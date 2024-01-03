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Телеканал NTD

В Японии расследуют смертоносное столкновение двух самолётов

В Японии расследуют смертоносное столкновение двух самолётов

Посетители смотровой площадки токийского аэропорта Ханэда фотографируют обгоревшие обломки лайнера Japan Airlines, который загорелся после приземления..

Дата загрузки: 2024-01-03

В Японии расследуют смертоносное столкновение двух самолётов
Посетители смотровой площадки токийского аэропорта Ханэда фотографируют обгоревшие обломки лайнера Japan Airlines, который загорелся после приземления и столкновения с самолётом береговой охраны накануне вечером.

В результате происшествия погибли пять из шести членов экипажа меньшего самолёта береговой охраны. При этом все 379 человек на борту Airbus A350 успели эвакуировать.

[Синдзи Ямагами, житель Токио]:
«Когда я впервые увидел видео горящего самолёта, я удивился, потому что он горел сильнее, чем я думал. Но очень хорошо, что всех пассажиров удалось спасти».

Береговая охрана сообщила, что её самолёт направлялся в аэропорт Ниигата на западном побережье Японии, чтобы доставить помощь пострадавшим от мощного землетрясения. Бедствие произошло в первый день нового года.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в среду, что столкновение самолётов в токийском аэропорту Ханэда не повлияло на доставку гуманитарной помощи в пострадавшие зоны в центре Японии.

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на японском полуострове Ното в первый день Нового года. Оно разрушило дома и отрезало отдалённые районы от необходимой помощи.

В среду число погибших возросло до 62. Власти спешат помочь выжившим, которые оказались в бедственном положении при минусовых температурах.

Также есть опасения схода оползней. Это может помешать спасательным операциям и освобождению людей, которые оказались под завалами.
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