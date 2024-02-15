Детёныш редкого носорога подрастает в зоопарке во Франции

Знакомьтесь, это Сонай – детёныш редкого индийского носорога. Ей всего два с половиной месяца. Она родилась..

[Мелани Кемене, смотрительница зоопарка]:

«Это исключительный случай, поскольку это единственный индийский носорог, родившийся в 2023 году в Европе, а также в Бретани и в парке животных «Бранфере». С тех пор как в 2015 году мы построили этот вольер, у нас никогда не рождались носороги. Так что для нас это очень хороший опыт».

Знакомьтесь, это Сонай – детёныш редкого индийского носорога. Ей всего два с половиной месяца. Она родилась перед самым Новым годом в зоологическом парке «Бранфере» во французской Бретани.

Сонай живёт со своей мамой по кличке Сундара. Детёныш здоров.

[Мелани Кемене, смотрительница зоопарка]:

«Ему не нужно много нашего внимания. Мы взвешиваем его раз в неделю, потому что это нам под силу. А он счастлив в этом участвовать, так что мы извлекаем из этого максимум пользы. Но нам особо нечего делать. Мы просто наблюдаем, хорошо ли он питается – он только начинает есть твёрдую пищу. Так что мы смотрим, достаточно ли он ест и как ходит в туалет. Просто наблюдаем за его поведением».

Всего существует пять современных видов носорогов. Два обитают в Африке и три в Азии. Все считаются редкими.

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Индийский носорог – самый крупный из азиатских носорогов. Он встречается на юге Пакистана, на востоке Индии и в Непале. Возможно, несколько таких животных остались и в Бангладеш. Всего в дикой природе насчитывается 4000 индийских носорогов.

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