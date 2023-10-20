Морским котикам в южной Атлантике нечего есть из-за нехватки криля

Антарктические морские котики могут оказаться на грани вымирания. Дело в том, что им стало сложнее прокормиться...

Антарктические морские котики могут оказаться на грани вымирания. Дело в том, что им стало сложнее прокормиться. Команда британской антарктической службы сначала заметила, что их значительно меньше, чем считалось ранее: не 5,5, а 3,5 миллиона.

Затем учёные провели более детальные исследования на острове Южная Георгия. В итоге обнаружили, что морским котикам бывает нечего есть, поскольку в водах стало меньше криля.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Жауме Форкада, ведущий автор отчёта]:«Это небольшие организмы, похожие на креветок, которые считаются самыми многочисленными представителями своего вида на планете. Криля стало меньше, особенно в период размножения морских котиков. А они полагаются на него, когда выкармливают детёнышей. Их жизненный цикл полностью изменился из-за нехватки криля».

Когда-то на морских котиков охотились ради шкуры. В начале XX века им грозило исчезновение. Но когда вид взяли под защиту, популяция быстро восстановилась.

Теперь их может убить истощение запасов продовольствия.

Иногда криль находится слишком далеко от берегов, где размножаются тюлени.

[Жауме Форкада, ведущий автор отчёта]:«Эпизоды нехватки пищи стали более частыми. И мы собрали доказательства этого. Например, за последние пять лет было четыре неудачных года, когда криль отсутствовал или его было мало».

Пока популяция морских котиков в этом регионе кажется здоровой. Однако авторы доклада предупреждают, что обстановка может усугубиться.

Криль – также важный источник пищи для других морских обитателей, таких как горбатые киты. Сокращение популяции этих ракообразных может вызвать проблемы во всей экосистеме.

Короткая ссылка на эту страницу: