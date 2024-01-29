Жираф Бенито нашёл семью в сафари-парке в Мексике

Жираф Бенито после долгого путешествия осваивается в сафари-парке в мексиканском городе Пуэбла. До этого он восемь..

Жираф Бенито после долгого путешествия осваивается в сафари-парке в мексиканском городе Пуэбла. До этого он восемь месяцев прожил в Сьюдад-Хуаресе, причём в одиночестве и к тому же – в тесном вольере.

Судьба жирафа встревожила гостей зоопарка и защитников природы. Помимо одиночества, жизнь жирафу осложнял неподходящий климат. В Сьюдад-Хуаресе зимой очень холодно. Активисты добились, чтобы африканское животное перевезли в Пуэблу. Путешествие длилось 50 часов.

[Грегори Камачо, директор сафари-парка Africam Safari]:

«Мы хотели, чтобы Бенито безопасно и с хорошим настроем влился в стадо жирафов. Всё прошло по плану. Бенито вышел (из контейнера) на голос Фрэнка – смотрителя зоопарка, который его сопровождал. Всё получилось идеально. На это могло уйти несколько часов, но, к счастью, Бенито вышел сразу».

По словам сотрудников сафари-парка, гости рады видеть здесь Бенито и аплодируют ему.

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[Грегори Камачо, директор сафари-парка Africam Safari]:

«Для нас это важно. Значит мы хорошо делаем работу, поскольку миссия сафари-парка не только в заботе о животных, но и в том, чтобы вдохновлять людей делать то же самое».

Бенито проехал в прицепе грузовика 2000 километров. Для пассажира сделали специальный высокий контейнер. Во время путешествия его кормили и поили, а также постоянно следили за его самочувствием.

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