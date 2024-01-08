Небо над индийским Ахмадабадом стало ярче. Ввысь взлетели десятки разноцветных воздушных змеев. В этом году в..

Десятки воздушных змеев взмыли в небо над индийским Ахмадабадом

[Эмма, участница фестиваля из Дании]:

«Здесь всегда весело. Я познакомилась со многими участниками, включая индийцев. Так что здесь интересно. Индийцы очень располагают к себе, и меня здесь радушно приняли. Здесь меня всегда принимают с распростёртыми объятиями».

Небо над индийским Ахмадабадом стало ярче. Ввысь взлетели десятки разноцветных воздушных змеев. В этом году в международном фестивале участвуют более 150 человек из 70 стран.

Змеи все разные. У кого-то поменьше и попроще, а кто-то привёз огромные и яркие кайты. Тематика оформления тоже разная.

[Нитеш Латур, участник фестиваля из Индии]:

«На моём воздушном змее изображены бог Рама и храм, который строится в Айодхье».

К фестивалю воздушных змеев готовятся несколько месяцев. Он проходит за несколько дней до «Макара-санкранти». Этот праздник посвящён божеству Сурье. В индуизме его считают богом Солнца.

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Праздник знаменует конец зимы и начало сбора урожая. Первые плоды подносят богу Солнца. После сбора урожая начинается подготовка земли к новым посевам.

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