В Афганистане разбился российский самолёт

[представитель властей Афганистана]:

«Самолет разбился на границе провинции Бадахшан по техническим причинам. Затем наша спасательная команда прибыла на место крушения по указанию нашего Министерства авиации и транспорта, и губернатор провинции Бадахшан также очень помог нам в этой миссии».

На севере Афганистана разбился небольшой российский самолёт, выполнявший частный рейс. Авиалайнер летел из Таиланда в Россию. Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах от границы с Таджикистаном.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на посольство России в Бангкоке, самолёт совершал частную медицинскую эвакуацию с тайского курорта Паттайя в Москву – везли супругу волгодонского бизнесмена. Лайнер исчез с экранов радаров вечером в воскресенье. Примерно в то же время афганская полиция сообщила, что ей поступила информация об авиакатастрофе.

[представитель властей Афганистана]:

«Вчера вечером мы нашли место крушения. В самолете находилось шесть человек. Четверо из них были живы, двое мертвы. Их тела перевезли в Файзабад, а затем в Кабул. Как видите, четверо выживших в хорошем состоянии. Им оказывают первую помощь, и сейчас мы отправляемся в Кабул».

Среди выживших – и пилот. По данным российских СМИ, за 25 минут до того, как самолёт исчез с экранов радаров, пилот предупредил, что у него кончается горючее, и он попытается посадить самолёт в аэропорту Таджикистана.

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