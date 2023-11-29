Самолёт Ричарда Брэнсона пролетел из Лондона в Нью-Йорк на экологичном топливе

Пассажирский самолёт Virgin Atlantic, работающий на стопроцентном экологически чистом авиационном топливе, во вторник совершил рейс Лондон – Нью-Йорк. Тем самым он показал потенциал низкоуглеродных вариантов, на которые приходится лишь малая доля всего топливного баланса отрасли.

Рейс выполнил самолёт Virgin Boeing 787 с двигателями Rolls-Royce Trent 1000. Это первый коммерческий авиалайнер, который совершил дальнемагистральный полёт на полностью экологичном топливе.

На борту не было пассажиров, заплативших за рейс, или груза. Только основатель Virgin миллиардер Ричард Брэнсон и ещё несколько человек. В Лондон самолёт вернётся, используя обычное авиационное топливо.

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[Ричард Брэнсон, основатель Virgin Atlantic]:

«Команда Virgin Atlantic работала с Rolls-Royce и другими над производством топлива, которое могло бы обеспечить полёт, по крайней мере, от Лондона до Нью-Йорка. Теперь нацелились на полёт из Лондона в Лос-Анджелес и из Лондона в Токио. Этот полёт был чудесным. От взлёта до посадки всё прошло абсолютно гладко».

Авиакомпании делают ставку на топливо, изготовленное из отходов, чтобы сократить выбросы СО2 до 70%. Но высокая стоимость и ограниченность поставок материалов, необходимых для производства экологичного топлива, затрудняют крупномасштабное производство.

[Шай Вейсс, директор Virgin Atlantic]:«Сырьём в этом случае были просто масла, полученные из животного жира или отработанного кулинарного масла. Но это только первое поколение. Это действительно путь к демонстрации того, как декарбонизировать дальнемагистральную авиацию».

Экологичное авиационное топливо составляет менее одной десятой процента всего топлива, используемого в авиационной индустрии. При этом оно стоит в три-пять раз дороже обычного.

Авиацию нелегко декарбонизировать по сравнению с автомобильным транспортом. При этом на её долю приходится примерно 2-3% мировых выбросов углерода.

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