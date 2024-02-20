Китайский лайнер C919 совершил первый полёт за пределы страны, представ на авиашоу в Сингапуре. Ожидается, что..

Первый китайский авиалайнер дебютировал на международном авиашоу

Китайский лайнер C919 совершил первый полёт за пределы страны, представ на авиашоу в Сингапуре. Ожидается, что он составит конкуренцию Airbus и Boeing на международном рынке.

Узкофюзеляжный лайнер производит «Коммерческая авиационная корпорация Китая», или COMAC.

По данным Совета экономического развития Сингапура, представители КНР впервые приняли участие в выставке. Её проводят раз в два года.

На предпросмотре для СМИ показали ещё один коммерческий самолёт, а также фигуры высшего пилотажа от команд ВВС Южной Кореи, Индии и Индонезии.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Власти Китая вложили значительные средства, чтобы попытаться ослабить контроль Airbus и Boeing на мировом рынке. COMAC позиционирует себя как альтернативу.

Китай объявил о планах увеличить производство C919. Первый из четырёх лайнеров начал летать с China Eastern Airlines в прошлом году. Пока он сертифицирован только в Китае.

Но в прошлом месяце авиационное управление КНР заявило, что постарается добиться одобрения C919 регулятором Европейского Союза.

По сообщениям китайских СМИ, в январе представитель COMAC заявил, что компания инвестирует десятки миллиардов юаней в расширение производственных мощностей C919 в течение следующих трёх-пяти лет.

Короткая ссылка на эту страницу: