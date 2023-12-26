Баварский город затопило на Рождество

В Баварии прямо на Рождество затопило городок Калльмюнц. Благодаря живописному месторасположению его ещё называют «Жемчужиной Оберфальца»..
Дата загрузки: 2023-12-27
В Баварии прямо на Рождество затопило городок Калльмюнц. Благодаря живописному месторасположению его ещё называют «Жемчужиной Оберфальца» – административного округа, в котором он находится.
Местная река Нааба вышла из берегов из-за проливных дождей в результате сильных оттепелей. В итоге в полдень понедельника большинство улиц вдоль берегов оказались под водой. В городе также затопило много подвалов и садов.
Обычный уровень местной реки – полтора метра. На Рождество он поднялся выше трёхметровой отметки и, по данным службы информации о наводнениях, должен подняться до четырёх. Только потом вода начнёт отступать.
Спасательные службы пока патрулируют затопленный район, охраняя имущество, а также откачивают воду из подвалов. Как только паводок начнёт отступать, организуют уборочные работы.
Впрочем, это не самое худшее наводнение в Калльмюнце. На этой отметке видно, до какого уровня вода поднималась в январе 2011 года.
В целом затяжные ливни повысили опасность наводнений на большей части территории Германии. А на высотах более полутора тысяч метров объявили значительную лавинную опасность.
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