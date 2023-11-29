Миллионам тонн старых покрышек в Чили нашли применение

Чилийская компания придумала способ переработки старых автомобильных покрышек. Их применяют в производстве современных аккумуляторов для электромобилей...

Чилийская компания придумала способ переработки старых автомобильных покрышек. Их применяют в производстве современных аккумуляторов для электромобилей.

Ежегодно во всём мире на свалке оказывается около 32 миллионов тонн покрышек. Их хватило бы, чтобы полностью покрыть Вашингтон, площадь которого составляет около 200 квадратных километров.

Специалисты считают, что с переходом на электромобили, которые становятся тяжелее из-за аккумуляторов, число старых покрышек будет расти.

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Компания T-Phite с помощью новой технологии решает проблему переработки отслуживших покрышек. Их в мире скопилось уже более миллиарда.

[Бернардита Диас, гендиректор и соучредитель компании T-Phite]:

«Наш процесс инновационный прежде всего потому, что мы решаем две проблемы. Первая – это окончательная утилизация покрышек, а вторая – спрос, который возникает на материалы для электромобилей».

Процесс включает переработку «сажи», получаемой из покрышек путём пиролиза. Из неё делают графитовый твёрдый углерод аккумуляторного класса. Это важный компонент литий-ионных батарей.

[Бернардита Диас, гендиректор и соучредитель компании T-Phite]:

«При пиролизе получаются три побочных продукта. Один из них – пиролитическое масло, другой – сталь, а третий – технический углерод. Этот технический углерод не имеет выхода на рынок. И что же мы сделали? Мы превратили отходы покрышек в графитовый материал для использования в батареях для электромобилей».

Несмотря на то, что в мире стали активнее заниматься переработкой отходов, старых покрышек на свалках становится всё больше.

[Бернардита Диас, гендиректор и соучредитель компании T-Phite]:

«Наш продукт можно будет применять не только для литий-ионных батарей, но и для натриевых, которые используются для следующего поколения электромобилей».

Компания T-Phite говорит, что у неё появились потенциальные инвесторы, желающие вывести процесс на промышленный уровень.

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